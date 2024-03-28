78 тысяч детей участвовали в Республиканской олимпиаде для сельских школьников
Сегодня, 02:33
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Сегодня, 02:33Сегодня, 02:33
67Фото: GOV.KZ
В Республиканской олимпиаде для сельских школьников приняли участие 78 404 учащихся 9-11 классов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.
Для обучения в Республиканской физико-математической школе приглашены 4 победителя. Гранты казахстанских ВУЗов вручены 69 победителям олимпиады.
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