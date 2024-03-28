  • 28 Марта, 03:08
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78 тысяч детей участвовали в Республиканской олимпиаде для сельских школьников

Сегодня, 02:33
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GOV.KZ Сегодня, 02:33
Сегодня, 02:33
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Фото: GOV.KZ

В Республиканской олимпиаде для сельских школьников приняли участие 78 404 учащихся 9-11 классов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

Для обучения в Республиканской физико-математической школе приглашены 4 победителя. Гранты казахстанских ВУЗов вручены 69 победителям олимпиады.

 

 

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