75% замечаний не подтверждается: как борются с ошибками в школьных учебниках

Каждый год внимательные ученики и родители находят в казахстанских учебниках массу ошибок и опечаток. Причем, поток нареканий в адрес учебников не уменьшается и после освещения этой проблемы в СМИ, депутатских запросов и критики на самом высоком уровне, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В 2020 году президент Казахстана на заседании Нацсовета общественного доверия признал, что "учебники у нас очень низкого уровня", и поручил закрепить на законодательном уровне ответственность разработчиков за качество учебников.

За организацию и проведение экспертизы школьных учебных изданий в Казахстане сегодня отвечает республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования министерства просвещения. Разработкой же учебных изданий занимаются частные издательства.

Фото: предоставлено родителями.

Директор научно-практического центра Назира Абдрахманова сообщила, что в случае выявления ошибок или недочетов, издательства вносят исправления в содержание учебников до выхода в печать. Если ошибки обнаружены после тиражирования, то исправления вносятся при последующем переиздании учебников либо при дополнительном закупе в последующие годы. Как результат книги с опечатками или ошибками попадают на парты учеников.

К слову, в электронной версии учебников, которые размещены на сайте Минпросвещения, ошибки исправляются сразу же после их обнаружения.

Не все замечания объективны

Все замечания касательно учебников классифицируются на две основные группы: "не подтверждено" и "подтверждено", отмечают эксперты.

"Несмотря на распространенный стереотип о наличии в школьных учебниках разнообразных ошибок, подавляющее большинство – порядка 75% - замечаний высказываемых в публичном пространстве, не находят своего подтверждения. Как правило, критика продиктована субъективным мнением автора опубликованного замечания, неосведомленностью об учебной программе предмета или непониманием методики обучения предмету", - уверена Назира Абдрахманова.

В качестве примера она привела нашумевшую в социальных сетях видеозапись, в которой родители выразили возмущение, связанное с рассказом "Весной" в учебнике "Литературное чтение" для 4 класса. В тексте говорится о верблюде, который "нюхал рельсы и линял"

"Рассказ Г. Снегирева "Весной" был включен в учебник согласно списку произведений для обязательного чтения типовой учебной программы. Это произведение изучается в разделе "Живая природа". Целью изучения рассказа "Весной" является воспитание наблюдательности, любви к природе. То есть, решение включить рассказ "Весной" не самостоятельный выбор авторов, а требование типовой учебной программы", - пояснила она.

Также она добавила, что национальная академия образования имени Алтынсарина, которая отвечает за разработку учебных программ, уже обновила программу для 1-11 классов, из нее исключён данный рассказ.

Фото: предоставлено родителями.

Абдрахманова говорит, что на сайте центра запущен раздел "Вопросы – ответы", где казахстанцы могут сообщить о найденных ошибках и опечатках.

Сколько должен весить школьный рюкзак?

Немаловажен и тот факт, что книги должны быть лёгкими не только для восприятия ребенка, но и лёгкими по весу.

Как отметила директор центра экспертизы, данный аспект также строго соблюдается издательствами и все учебники соответствуют указанным нормам.

"Наши учебники по весу соответствуют нормам СанПиНа. Мы специально делим один учебник на несколько частей. В начальных классах есть учебники, поделенные на две, три, четыре части. Значит, вес самого учебника превышал норму СанПиНа, и его пришлось поделить на несколько частей", - отметила Абдрахманова.

Как проверяются учебники?

"В настоящее время у нас введена пятиступенчатая система оценки качества и отбора учебников. Это означает, что экспертиза проходит в несколько этапов. Экспертиза учебников – это у нас государственная услуга", - рассказала Назира Абдрахманова.

Как только готовые учебники попадают в центр экспертизы, проводится научно-педагогическая экспертиза. Если это новые учебники, их отправляют на апробацию в учебные заведения республики. Это порядка 30 школ в нескольких регионах страны. Учителя, которые апробируют новые учебники, дают свои замечания. Параллельно проводятся обсуждения учебников педагогической общественностью.

"Все эти замечания, предложения мы рассматриваем, группируем, направляем в издательства. Они дорабатывают. Затем доработанную версию направляют нам. Научно-педагогическая экспертиза ещё раз смотрит после доработки. Потом только направляется на рассмотрение предметно-экспертным комиссиям. Это очень кропотливый, трудоёмкий процесс. Эксперты должны быть высококвалифицированными специалистами. Это очень ответственно", - отметила Абдрахманова.

К экспертизе школьного учебника привлекаются ученый и не менее двух педагогов-практиков. Прежде чем принять участие в экспертизе, педагоги проходят курсы повышения квалификации и получают сертификат.

В предметно-экспертную комиссию также привлекаются ученые, методисты, учителя-предметники. Это совершенно другая группа экспертов, не задействованных в научно-педагогической экспертизе.

Несут ли ответственность издательские дома?

Напомним, в 2020 году президент страны в рамках заседания Национального совета общественного доверия дал поручение повысить ответственность издательств за качество учебников. Как отметила Назира Абдрахманова, в рамках исполнения данного поручения впервые были усилены правовые последствия в случае отклонения издательств при разработке и издании учебников и сопровождающей литературы.

Кроме того, принят комплекс мер по повышению ответственности авторов учебников. Впервые их начали обучать на специальных курсах. Издательства перед тиражированием начали проводить свою внутрииздательскую экспертизу. Также была принята норма, согласно которой издательство осуществляет замену учебников за счет собственных средств при обнаружении полиграфического брака в течение года.

К примеру, в 2021 году издательство "Express Publishing" перепечатали учебники английского языка для 2 класса, в содержании которых были обнаружены ошибки, и покрыли 100% расходов из своих собственных средств. Это порядка 400 тысяч экземпляров учебников.

В учебнике 4 класса "Русский язык" для казахских школ, выпущенном издательством "Алматыкiтап баспасы" в 2019 году, было допущено неверное написание имени автора государственного флага. Издательство обнаружило неправильное написание фамилии после выхода тиража из печати в 2019 году. Поэтому сразу были внесены поправки в электронную версию печатного учебника "Русский язык". Тираж два раза допечатывался с исправленной фамилией: в 2020 году – 17 000 экземпляров, в 2021 году – 23500 экземпляров.