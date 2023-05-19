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75 процентов абитуриентов в 2023 году будут сдавать ЕНТ на казахском языке
На прохождение основного Единого национального тестирования казахстанские абитуриенты подали более 300 тысяч заявлений, две трети поступающих в вузы будут сдавать его на государственном языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования.
"18 мая началось основное ЕНТ-2023, которое продлится до 5 июля. Более 166 тысяч абитуриентов подали 305 тысяч заявлений с учётом двух попыток. Из них 75 процентов сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 25 процентов – на русском, 243 человека – на английском языке", - рассказали в министерстве.
Сегодня во время посещения центра тестирования глава ведомства Саясат Нурбек напомнил, что с этого года абитуриенты могут сдавать ЕНТ дважды и с наилучшим результатом участвовать в конкурсе общеобразовательных грантов.
Отмечается, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и место тестирования. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки. Касательно комбинации, сейчас 18 процентов абитуриентов выбрали предметы "Математика-Физика", 17 процентов – "Биология-Химия", 13 процентов – "Творческие", 10 процентов – "Математика-Информатика".
Общее время тестирования составляет четыре часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.
Есть изменения и в структуре тестовых заданий ЕНТ. В профильном ведомстве уменьшили количество дистракторов (варианты ответа) в тестовых заданиях. Так, в тестах с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырёх, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трёх правильных ответов) количество вариантов снизили с восьми до шести.
C 2022-2023 учебного года в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включен предмет "Информатика". В связи с этим, поступающие на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают ЕНТ по комбинации "Математика-Информатика".
"В целях обеспечения академической честности сохраняется принцип "Один компьютер – две камеры – один тестируемый". Также стоит отметить, что с прошлого года тестовые варианты маркируются. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. Кроме того, на ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Менделеева (Периодическая система химических элементов) и растворимости солей. С учётом мнений и желаний абитуриентов, на основном ЕНТ абитуриентам будет выдаваться бумажный вариант таблиц Менделеева и растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции", - сказал Саясат Нурбек.
Пороговый балл в 2023 году не изменился: для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.
При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории (компьютерного класса) и видеонаблюдения.
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