75 процентов абитуриентов в 2023 году будут сдавать ЕНТ на казахском языке

Фото: пресс-службы МНВО РК

На прохождение основного Единого национального тестирования казахстанские абитуриенты подали более 300 тысяч заявлений, две трети поступающих в вузы будут сдавать его на государственном языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования.

"18 мая началось основное ЕНТ-2023, которое продлится до 5 июля. Более 166 тысяч абитуриентов подали 305 тысяч заявлений с учётом двух попыток. Из них 75 процентов сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 25 процентов – на русском, 243 человека – на английском языке", - рассказали в министерстве.

Сегодня во время посещения центра тестирования глава ведомства Саясат Нурбек напомнил, что с этого года абитуриенты могут сдавать ЕНТ дважды и с наилучшим результатом участвовать в конкурсе общеобразовательных грантов.

Отмечается, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и место тестирования. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки. Касательно комбинации, сейчас 18 процентов абитуриентов выбрали предметы "Математика-Физика", 17 процентов – "Биология-Химия", 13 процентов – "Творческие", 10 процентов – "Математика-Информатика".

В формате тестирования изменений нет. Количество предметов остаётся прежним – три обязательных и два на выбор, в общем 120 тестовых заданий. Однако, внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам "История Казахстана" и "Грамотность чтения". Теперь, в одном варианте "Истории Казахстана" будет 20 тестовых заданий: 10 заданий с выбором одного правильного ответа, 10 заданий на основе контекста. Также, если раньше по "Грамотности чтения" абитуриенты отвечали на 20 вопросов, то теперь будут 15 тестовых заданий по трём текстам.

Таким образом, по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет четыре часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями. Есть изменения и в структуре тестовых заданий ЕНТ. В профильном ведомстве уменьшили количество дистракторов (варианты ответа) в тестовых заданиях. Так, в тестах с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырёх, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трёх правильных ответов) количество вариантов снизили с восьми до шести. C 2022-2023 учебного года в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включен предмет "Информатика". В связи с этим, поступающие на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают ЕНТ по комбинации "Математика-Информатика".

"В целях обеспечения академической честности сохраняется принцип "Один компьютер – две камеры – один тестируемый". Также стоит отметить, что с прошлого года тестовые варианты маркируются. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. Кроме того, на ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Менделеева (Периодическая система химических элементов) и растворимости солей. С учётом мнений и желаний абитуриентов, на основном ЕНТ абитуриентам будет выдаваться бумажный вариант таблиц Менделеева и растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции", - сказал Саясат Нурбек. Пороговый балл в 2023 году не изменился: для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещённых предметов (телефоны, шпаргалки и прочее). При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории (компьютерного класса) и видеонаблюдения.