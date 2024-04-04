75 млн тенге получил подрядчик за невыполненные работы в Таразе

Прокуратурой города Тараз по результатам проведенной проверки законности расходования бюджетных средств установлено, что Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз за не разработанные 4 сметные документации подрядчику необоснованно перечислены 75 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

"По данному факту прокуратурой города зарегистрировано уголовное дело по статье 189 части 4 пункту 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК. Расследование поручено Департаменту Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области", - говорится в сообщении.

Проводится расследование, в соответствии со статьей 201 УПК иная информация разглашению не подлежит.