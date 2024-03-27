73 многоэтажных жилых дома построят в этом году в Шымкенте

Управление строительства Шымкента планирует возвести в текущем году 73 многоэтажных домов на 2 950 квартир общей площадью 239 тыс. кв. метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

До конца года два дома будут возведены в микрорайоне Туран, 38 домов – в Бозарык и 33 дома в микрорайоне Акжаик. Вся работа ведется в рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению нуждающихся в жилье граждан.

66 из 73 жилых домов или 2 670 квартир общей площадью 207,6 тыс. кв. метров сдадут в эксплуатацию в этом году. Строительство 7 домов в микрорайоне Акжаик на 260 квартир площадью 31,3 тыс. кв. м переходящее на 2025 год.

Кроме того, на приобретение 1264 квартир для молодежи и социально уязвимых слоев населения из бюджета было выделено 22,7 млрд тенге. Из них 900 квартир планируется приобрести для работающей молодежи и 364 для социально уязвимых слоев населения.