73 миллиона тенге получили школьники на международных олимпиадах

Фото: Минпросвещения

В 2022 году казахстанские школьники получили 73 миллионов тенге на международных олимпиадах. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на расширенном заседании коллегии ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению главы государства в прошлом году на законодательном уровне введена норма по выплате победителям международных олимпиад и подготовившим их педагогам материального вознаграждения. Так, в 2022 году 27 победителей и 26 педагогов получили вознаграждения от 500 до 1500 МРП на общую сумму 73 миллиона тенге. Кроме того, впервые 80 победителей и призёров международных интеллектуальных, творческих, спортивных олимпиад получили возможность для поступления в отечественные вузы "вне конкурса", - сообщил Бейсембаев.

По данным министра, всего в прошлом году казахстанские школьники завоевали 312 медалей. Среди них — 43 золотые, 95 серебряные и 174 бронзовые.

Кроме того, в целях поддержки детей из социально уязвимых семей 421 ребёнок получил возможность обучаться в "Білім-инновация лицеях", "Дарын" и Республиканской физико-математической школе.

Министр также сообщил, что сейчас ведомство ведёт работу по развитию дебатного движения и школьного самоуправления.