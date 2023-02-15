72 иностранных наблюдателя аккредитованы на выборы депутатов мажилиса в Казахстане

Данные об аккредитации наблюдателей иностранных государств на внеочередные выборы депутатов мажилиса в Казахстане представили в ЦИК, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, уже аккредитованы 72 наблюдателя от шести стран и трёх международных организаций.

15 февраля на аккредитацию представлены кандидатуры семи наблюдателей от трёх государств: по две кандидатуры от Центральных избирательных комиссий Армении и Грузии; три кандидатуры от Французской Республики.

Мухтар Ерман отметил, что по мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться.