700 книг за полтора года прочитала школьница из Туркестана

13-летняя школьница из Туркестана Фатима Алишеркызы прочитала за полтора года больше 700 книг. Любимые жанры ученицы восьмого класса - классическая литература и фэнтези, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Среди моих любимых книг - серия романов о Гарри Поттере. Проведено специальное исследование. Люди, прочитавшие произведение, не будут принимать насилие ни в какой форме. Многие овладели английским языком, чтобы прочитать книги в оригинале. Я также хочу, поэтому начала изучать иностранный язык", - рассказала девушка.

По словам Фатимы, чтение художественной литературы повышает креативность, уменьшает симптомы депрессии и тревоги. Это, как рассказывает школьница, своего рода - библиотерапия.

"Я прочитала очень много казахской литературы. Мои любимые авторы - Миржакып Дулатулы, Беимбет Майлин. Один из любимых романов - "Аке", написанный Каржаубаем Омарулы. Большинство произведений казахской литературы заканчиваются печально. А в романе "Аке" все завершается благополучно. Эта книга предназначена для подростков", - сказала школьница.

Фатима - отличница, участвует в различных школьных мероприятиях, ведёт активный образ жизни. Педагоги возлагают на неё большие надежды.

На достигнутом результате Фатима останавливаться не планирует. За пять лет жительница Туркестана хочет прочитать не менее пяти тысяч книг.