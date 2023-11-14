70 процентов детсадов в Кызылорде не прошли госаттестацию
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Госаттестацию не прошли 70 процентов детских садов в Кызылорде. Поэтапная проверка первых 19 дошкольных учреждений выявила массу нарушений. Один садик пришлось закрыть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В числе главных причин – несоответствие госстандартам учебно-методического пособия и плана работы, нарушение санитарных требований, некорректное формирование возрастных групп, отсутствие профильного образования у руководителей и педагогического состава.
"На исправление недочётов даётся срок от 10 дней до года. В случае устранения указанных недостатков – проводится повторная государственная аттестация. Детский сад, дважды не прошедший госаттестацию, ставится на профилактический контроль или вовсе закрывается", - сказала замруководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования Айгуль Мырзагалиева.
До конца года госаттестацию пройдут 198 детских садов области. Почти 50 из них – работают в Кызылорде.
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