70 процентов детсадов в Кызылорде не прошли госаттестацию

Госаттестацию не прошли 70 процентов детских садов в Кызылорде. Поэтапная проверка первых 19 дошкольных учреждений выявила массу нарушений. Один садик пришлось закрыть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В числе главных причин – несоответствие госстандартам учебно-методического пособия и плана работы, нарушение санитарных требований, некорректное формирование возрастных групп, отсутствие профильного образования у руководителей и педагогического состава.

"На исправление недочётов даётся срок от 10 дней до года. В случае устранения указанных недостатков – проводится повторная государственная аттестация. Детский сад, дважды не прошедший госаттестацию, ставится на профилактический контроль или вовсе закрывается", - сказала замруководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования Айгуль Мырзагалиева.

До конца года госаттестацию пройдут 198 детских садов области. Почти 50 из них – работают в Кызылорде.