70 проектов на 1,6 млрд долларов реализует Исламский банк развития в Казахстане

В рамках поездки в Саудовскую Аравию для участия в чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с президентом Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Казахстана с Исламским банком развития, а также ход реализации ряда социально-экономических проектов, реализуемых в нашей стране при участии Банка и его институтов.

Нуртлеу проинформировал об экономическом потенциале Казахстана и отметил, что наша страна придает важное значение сотрудничеству с ИБР. Подчеркнуто, что группой Банка было реализовано около 70 проектов в РК на сумму более 1,6 миллиарда долларов.

Президент ИБР выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество с Казахстаном и участие Банка в проектах, направленных на развитие казахстанской экономики.