68 чиновников оштрафовали за неэффективное планирование и использование бюджетных средств

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За неэффективное планирование и использование бюджетных денег наказали 68 казахстанских чиновников. Их оштрафовали почти на 13,5 миллионов тенге. Об этом сообщили в Высшей аудиторской палате, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Ревизионными комиссиями областей за 2022 год привлечено к административной ответственности по статье 234-1 КоАП 68 должностных лиц. В отношении всех лиц было наложено административное взыскание в виде штрафа на общую сумму 13 617 150 тенге", - пояснили в ВАП.

При этом в Высшей аудиторской палате напомнили, что ревизионные комиссии не являются их территориальными подразделениями. Они самостоятельно занимаются государственным аудитом и финансовым контролем. Также в Высшей аудиторской палате рассказали о самых неэффективных национальных проектах. Таковыми они признали семь из девяти реализуемых государством нацпроектов. И только два показали, по мнению аудиторов, средний уровень эффективности. Это нацпроекты: "Здоровая нация" и "Технологический рывок за счёт цифровизации, науки и инноваций.

"Из 9 нацпроектов только 2 проекта показали средний уровень эффективности, остальные 7 – низкий", - сообщили аудиторы.

Среди аутсайдеров, по данным ВАП, национальные проекты: "Образованная нация", "Ұлттық рухани жаңғыру", "Развитие предпринимательства", "Сильные регионы – драйвер развития страны", "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев", "Зеленый Казахстан" и "Развитие агропромышленного комплекса".

Аудиторы указали на главные недостатки при их реализации. Это недостаточно комплексный подход и отсутствие "логической взаимоувязки" комплекса мер.

При этом, отметили в Высшей аудиторской палате, нестабильность при исполнении задач и показателей в целом негативно отразилась на эффективности нацпроектов.