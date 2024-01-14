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65 иностранцев спасли на трассе казахстанские полицейские

Сегодня, 09:16
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

На трассе в Акмолинской области заглох пассажирский автобус с иностранцами. На помощь пассажирам пришли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В ночь на 14 января на республиканской автодороге  Астана – Петропавловск сломался рейсовый автобус, следовавший из российского города Сургут: лопнула воздушная трубка. На закрытой для движения трассе  остались водитель и 65 пассажиров, в том числе 10-летний ребенок и 14 женщин — граждане Таджикистана.На помощь иностранцам прибыл экипаж роты патрульной полиции "Бакай" в составе  старших лейтенантов Азамата Тулегенова и Нурсултана Сагандыкова", — говорится в сообщении.

Полицейские сообщили о происшествии в подразделения ЧС и местные исполнительные органы. Затем они осмотрели автобус и быстро установили причину поломки.

Стражи  порядка вместе с водителями на месте устранили неполадки и сопроводили автобус до ближайшего пункта обогрева в городе Акколь.  

Здесь иностранные граждане будут находиться до официального открытия дороги и возобновления движения.

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