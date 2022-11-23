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  • 64 лучших казахстанских педагога получили по три миллиона тенге за победу в конкурсе
64 лучших казахстанских педагога получили по три миллиона тенге за победу в конкурсе Сегодня, 12:44
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Сегодня, 12:44
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64 лучших казахстанских педагога получили по три миллиона тенге за победу в конкурсе

 
В Министерстве просвещения подвели итоги конкурса "Лучший педагог-2022", передает BaigeNews.kz. В этом году лучшими стали 64 педагога школ, детских садов и колледжей. Все они получили сертификаты в размере три миллиона тенге, а также нагрудные знаки.
"Для участия в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 5,5 тысяч. Во многом, это стало возможным благодаря цифровым решениям. Учителя имели возможность подавать заявку онлайн, мониторить на каком из этапов они находятся, какие баллы выставлены экспертами и многое другое. Также новый формат позволил каждому учителю подавать заявку на конкурс, не проходя отбор. Эти меры были необходимы для обеспечения прозрачности и объективности", - сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в Facebook. 
Кроме того, в этом году учителя проводили открытые уроки, которые оценивались в рамках конкурса. В этот раз стало больше молодых педагогов, отметили в ведомстве. 
 
В разрезе предметов среди педагогов школ преобладали учителя начальных классов (849 человек), казахского языка и литературы (800 человек), английского языка (507 человек) и математики (433 человека).
"Мы планируем дополнительно модернизировать систему для проведения конкурса. В частности, проведем более широкую интеграцию с ИС НОБД для автоматического получения части данных участников. Также включим широкий набор ФЛК, чтобы прикладывать документы согласно определенным требованиям. В практике есть случаи, когда учителя загружали более 50 различных сертификатов", - написал Аймагамбетов.
По его словам, в декабре в пилотном режиме будет вводиться цифровой профиль педагога, где будут сконцентрированы все достижения и информация. При участии в конкурсах на вакантные должности, подаче документов на аттестацию, конкурсах "Учитель года" и курсах нужно будет оформить запрос, а заявка будет формироваться автоматически. Все доступные и необходимые данные будут подтягиваться к НОБД (Национальная образовательная база данных). Профиль станет единым окном для педагогов в получении множества услуг и сервисов, отметил министр.
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#образование #Министерство просвещения
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:44
201
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