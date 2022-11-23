64 лучших казахстанских педагога получили по три миллиона тенге за победу в конкурсе

В Министерстве просвещения подвели итоги конкурса "Лучший педагог-2022", передает BaigeNews.kz . В этом году лучшими стали 64 педагога школ, детских садов и колледжей. Все они получили сертификаты в размере три миллиона тенге, а также нагрудные знаки.

"Для участия в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 5,5 тысяч. Во многом, это стало возможным благодаря цифровым решениям. Учителя имели возможность подавать заявку онлайн, мониторить на каком из этапов они находятся, какие баллы выставлены экспертами и многое другое. Также новый формат позволил каждому учителю подавать заявку на конкурс, не проходя отбор. Эти меры были необходимы для обеспечения прозрачности и объективности", - сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в Facebook.

Кроме того, в этом году учителя проводили открытые уроки, которые оценивались в рамках конкурса. В этот раз стало больше молодых педагогов, отметили в ведомстве.

В разрезе предметов среди педагогов школ преобладали учителя начальных классов (849 человек), казахского языка и литературы (800 человек), английского языка (507 человек) и математики (433 человека).