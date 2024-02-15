64 иностранца эвакуировали с трассы в Акмолинской области
Сегодня, 20:06
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Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
88Фото: скриншот видео
Спасательные операции на трассах в Казахстане продолжаются. В Акмолинской области эвакуировали 64 граждан Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В 18:04 на дороге "Жаксы - Есиль - Бузылык" эвакуированы 64 человек, из них 17 детей. Граждане Узбекистана доставлены в пункт обогрева ОШ №1 в посёлке Жаксы. В медицинской помощи не нуждались", - сообщили в ведомстве.
Иностранцам помогли спасатели Аяз Макашев и Сайлаубек Кажымуратов.
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