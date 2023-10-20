63 казахстанцам пересадили донорскую роговицу, привезённую из США

63 казахстанцам, в том числе девятерым детям, пересадили донорскую роговицу, доставленную из США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахского национального медуниверситета имени Санжара Асфендиярова.

Операции проведены в рамках благотворительного проекта "Кератопластика" благодаря поддержке общественного фонда "Қазақстан халқына", министерства здравоохранения РК и представительства Глазного банка Lions World Vision Institute в Казахстане".

На проведение более 300 трансплантаций фонд "Қазақстан халқына" выделил 373 миллиона тенге. По подписанному соглашению в течение 2023-2024 годов планируется произвести пересадку роговицы глаза 304 пациентам (из них 107 - это дети). На очереди ещё 241 пациент.

Подобные операции не проводились на территории Казахстана с 2017 года после изменения нормы презумпции согласия на презумпцию несогласия трупного донорства.

"Иными словами, до 2017 года, если человек при жизни не выразил своё несогласие на посмертное донорство, его органы врачи могли использовать для трансплантации нуждающимся пациентам. Как следствие, именно шесть лет назад в стране резко снизилось количество трансплантаций, а пересадка органов от умерших казахстанцев и вовсе свелась к нулю", - отметили в вузе.

"Пересадка роговицы глаза является единственным методом сохранения зрения для пациентов с различными заболеваниями зрения. Ежегодно в трансплантации нуждаются порядка 200-250 казахстанцев, которые были вынуждены отправляться в зарубежные клиники, чтобы сохранить зрение и не остаться инвалидами", - отметили в КазНМУ.

Пока трансплантации проводят только на базе университетской клиники КазНМУ в Алматы, поэтому больше половины отобранных для трансплантации пациентов – это жители Алматы и Алматинской области. В будущем эти операции возможно будут проводить в других регионах Казахстана.

Донорский материал консервируют по специальной технологии и привозят из США в Казахстан. Как отметил глава представительства Lions World Vision Institute в Казахстане Сейтжан Сыпабеков, в банке роговиц сейчас резко сократилось количество доноров. Дело в том, что роговицу нельзя изымать у доноров, переболевших коронавирусом. Несмотря на это, для нашей страны банк готов поставлять ткани и дальше. Также американские специалисты хотят открыть в Казахстане первый в мире филиал банка роговиц.

Фото: КазНМУ