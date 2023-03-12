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ДЧС Актюбинской области Сегодня, 17:19
101
Сегодня, 17:19
101
Фото: ДЧС Актюбинской области

63 граждан Узбекистана эвакуировали актюбинские спасатели

На трассе в Актюбинской области заглох автобус, в котором находились 63 пассажира из Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, сообщение на пульт 112 ДЧС Актюбинской области поступило 12 марта.  

"На 144 участке трассы Карабутак — Костанай Айтекебиского района из-за неисправности остановился автобус. К месту вызова были направлены спасатели и техника. Благодаря оперативным действиям спасателей 63 гражданина Узбекистана были размещены в школе Айтекебийского района", — рассказали в ДЧС.

 

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#эвакуация #Актобе #ДЧС
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:19
101
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