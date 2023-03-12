63 граждан Узбекистана эвакуировали актюбинские спасатели

Фото: ДЧС Актюбинской области

На трассе в Актюбинской области заглох автобус, в котором находились 63 пассажира из Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, сообщение на пульт 112 ДЧС Актюбинской области поступило 12 марта.