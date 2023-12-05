63 ДТП произошло за ночь в Астане
Сегодня, 08:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:39Сегодня, 08:39
186Фото: @astana_newss
Из-за погоды в столице Казахстана произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с 20.00 4 декабря до 7.00 5 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Астаны.
В связи с погодными условиями и выпадением осадков полицейские просят водителей быть внимательными, не производить резкого торможения транспорта, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Также стражи порядка обратились к пешеходам, попросив их проявлять осторожность.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым
- Пропавшего в Туркестане четырёхлетнего мальчика нашли мёртвым
- Смерть правоохранителя от укола антибиотика расследуют в Караганде