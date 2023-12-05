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63 ДТП произошло за ночь в Астане

Сегодня, 08:39
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@astana_newss Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:39
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Фото: @astana_newss

Из-за погоды в столице Казахстана произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с 20.00 4 декабря до 7.00 5 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

В связи с погодными условиями и выпадением осадков полицейские просят водителей быть внимательными,  не производить резкого торможения транспорта, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также стражи порядка обратились к пешеходам, попросив их проявлять осторожность.

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