620 семей из Костанайской области получили выплаты в связи с паводками
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Более 114 миллионов тенге выплатили пострадавшим от паводков в Костанайской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Продолжается работа по оказанию помощи всем пострадавшим от паводков. Начались единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь. На сегодняшний день социальная помощь выплачена 620 семьям на сумму 114,4 миллионов тенге. Население полностью обеспечены продуктами питания и медикаментами", - сообщил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.
По его словам, на сегодняшний день паводковая ситуация по области стабилизировалась.
"Подтопленными остаются 161 частный жилой дом. Также в 27 населённых пунктах до сих пор отсутствует электроснабжение в связи с подтоплением. Закрыты четыре автодороги республиканского значения и три – областного значения. Без транспортного сообщения находятся 10 населенных пунктов", добавил спикер.
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