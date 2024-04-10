620 семей из Костанайской области получили выплаты в связи с паводками

Более 114 миллионов тенге выплатили пострадавшим от паводков в Костанайской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Продолжается работа по оказанию помощи всем пострадавшим от паводков. Начались единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь. На сегодняшний день социальная помощь выплачена 620 семьям на сумму 114,4 миллионов тенге. Население полностью обеспечены продуктами питания и медикаментами", - сообщил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

По его словам, на сегодняшний день паводковая ситуация по области стабилизировалась.