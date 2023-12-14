600 тысяч тенге отдала мошеннику астанчанка за роль в сериале

Два месяца ждала астанчанка обещанных для её детей ролей в сериале, пока не поняла, что стала жертвой мошенника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница Астаны обратилась в полицию и рассказала, что в WhatsApp ей пришло сообщение от неизвестного молодого человека, который за определенную плату предлагал роль в сериале. Женщина поверила ему и отправила 600 тысяч тенге, ожидая, что получит роль в кино для своих детей. Аферист придумывал отговорки в течение двух месяцев, но астанчанка так и дождалась ролей.

Сотрудниками криминальной полиции установлен 22-летний житель столицы.

Выяснилось, что он причастен к трём эпизодам мошенничества в столице. В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК. Мужчина дал признательные показания.