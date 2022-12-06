600 млн тенге выделили на новую жилищную программу для молодёжи в Актюбинской области

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Первоначальный взнос составит 10%, ставка по кредиту - 5%, стоимость жилья - до 15 млн тенге.

В Актюбинской области стартует программа для молодёжи, которая поможет жителям региона до 35 лет приобрести жильё на выгодных условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой

Меморандум о взаимодействии по реализации программы "Ақтөбе жастары" подписали аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Сообщается, что участниками программы могут стать работники социальной сферы, коммунальных и государственных предприятий преподаватели вузов, научные сотрудники НИИ, представители СМИ, также сотрудники ДЧС и представители сельскохозяйственной отрасли.

На момент подачи заявления их возраст не должен превышать 35 лет (включительно). В числе условий - отсутствие жилья на праве собственности за последние пять лет на территории КАзахстана, стаж официальной работы в выбранной сфере в Актюбинской области должен быть не менее 12 последних месяцев.

"Жилищный проект будет реализован в рамках исполнения поручения Главы государства по улучшению жилищных условий казахстанцев. Обеспечение жильём на льготных условиях молодых семей, работников социальной сферы, журналистов - одно из приоритетных направлений нашей работы. Не секрет, что многие жители нашего региона в силу определённых причин не могут приобрести квартиры в банках второго уровня. Данная программа предназначена для них", - отметил Ералы Тугжанов.

Глава банка отметила, что за последние пять лет депозитная база молодых вкладчиков увеличилась на 35 процентов. Сейчас на сберегательных счетах на будущее жилье копят 925 тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 35 лет.

"Это значит, что наша молодежь предпочитает копить и доверяет системе жилищных строительных сбережений. И в этом деле мы хотим поддержать её. Поэтому совместно с акиматами мы активно запускаем жилищные программы по всему Казахстану. Актюбинская область стала девятым регионом. Для реализации молодёжной программы местный акимат выделяет 300 миллионов тенге и столько же выделяет "Отбасы банк", - пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Список потенциальных заёмщиков по программе "Ақтөбе жастары" будет сформирован акиматом области. В случае одобрения им выдадут займ под пять процентов годовых. При этом первоначальный взнос составит всего 10 процентов. Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать участник программы – до 15 миллионов тенге. Жильё можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынках.