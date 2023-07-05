"60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы

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Таксисты в Алматы пытались обмануть руководителя Steppe Global Education Джоела Эриксона, завысив стоимость поездки, передаёт BaigeNews.kz. Об этом эксперт сообщил в кулуарах юбилейного форума мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвящённого 25-летию Астаны.

"Когда я был в Алматы в первый раз, таксисты запросили 60 тысяч тенге из аэропорта до центра. Я сам хитрый по этому поводу и использую Яндекс. Многие туристы не знают, что это. Почему у вас нет отечественного агрегатора такси? Это было бы неплохо. Особенно в Алматы и Астане. Если бы был отечественный Яндекс, четверть стоимости не шла бы в Россию, останавливалась бы здесь. И вы могли бы тратить эти деньги на электротакси", — сказал Эриксон.

Он также высказал своё мнение о строительстве новых жилых комплексов в Астане.

"Ваши квартиры выглядят одинаково. И это, конечно, чуть скучно. Но у нас в США, честно говоря, та же самая проблема. Строят новые квартиры, и они выглядят одинаково. Нужна разнообразность, может быть нужно внедрить художников, чтобы неформальный сектор мог включиться тоже", — сказал Джоэл Эриксон.

При этом гостя обрадовало, что в столице увеличивается число кафе, развиваются зелёные зоны.

"Я работаю в сфере образования, поэтому мне было бы интересно посмотреть на ваши кампусы. Если у вас есть зоны для инноваций, их можно было бы внедрить в разный неформальный сектор", — добавил он.

В рамках форума проходят международные сессии с участием мэров и вице-мэров городов-побратимов (всего 17 городов, из них шесть городов на уровне мэров (Рабат, Казань, Нусантара, Пензенская область, Омск, Бишкек), на уровне вице-мэров — шесть городов (Баку, Ашхабад, Минск, Душанбе, Бразилиа, Белград) и на разных уровнях — пять городов (Москва, Сиянь, Ташкент, Томская область, ОГМВ), авторитетных экспертов из 15 стран мира, лидеров мирового бизнеса, финансовых институтов, государственных и научных деятелей, представителей неправительственных и международных организаций, местных и зарубежных СМИ.