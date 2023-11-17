  • 17 Ноября, 19:52
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59 тонн серной кислоты незаконно хранили в Жамбылской области

Сегодня, 19:40
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скриншот видео polisia.kz Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:40
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Фото: скриншот видео polisia.kz

За три дня профилактического мероприятия "Дәрмек" полицейские Жамбылской области выявили восемь уголовных наркоправонарушений, из незаконного оборота изъяли 28 видов различных наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки одного из заводов в Таразе обнаружена цистерна с 59 тоннами серной кислоты. Проводится проверка документов.

"За три дня изъято 1 680 таблеток, пять килограммов ядовитых веществ и 59 тонн серной кислоты. Составлено девять адмматериалов: восемь - по статье 426 КоАП РК - "Нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" и одна по статье 424 КоАП РК - "Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность", проверено 32 аптеки, семь медучреждений и три предприятия, - сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.

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