59 тонн серной кислоты незаконно хранили в Жамбылской области

За три дня профилактического мероприятия "Дәрмек" полицейские Жамбылской области выявили восемь уголовных наркоправонарушений, из незаконного оборота изъяли 28 видов различных наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки одного из заводов в Таразе обнаружена цистерна с 59 тоннами серной кислоты. Проводится проверка документов.