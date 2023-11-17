59 тонн серной кислоты незаконно хранили в Жамбылской области
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За три дня профилактического мероприятия "Дәрмек" полицейские Жамбылской области выявили восемь уголовных наркоправонарушений, из незаконного оборота изъяли 28 видов различных наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе проверки одного из заводов в Таразе обнаружена цистерна с 59 тоннами серной кислоты. Проводится проверка документов.
"За три дня изъято 1 680 таблеток, пять килограммов ядовитых веществ и 59 тонн серной кислоты. Составлено девять адмматериалов: восемь - по статье 426 КоАП РК - "Нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" и одна по статье 424 КоАП РК - "Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность", проверено 32 аптеки, семь медучреждений и три предприятия, - сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.
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