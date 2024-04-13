57 новых водохранилищ построят до 2030 года в Казахстане
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В Министерстве водных ресурсов и ирригации разработали Комплексный план по восстановлению водохозяйственных сооружений до 2030 года. Документ предусматривает строительство 57 новых водохранилищ и реконструкцию 133 гидротехнических сооружений. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева на брифинге Республиканского информационного штаба, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По поручению президента Министерство разработало Комплексный план по восстановлению водохозяйственных сооружений до 2030 года. План предусматривает строительство 57 новых водохранилищ, реконструкцию 133 гидротехнических сооружений, более 7 тысяч километров ирригационных систем и 1200 километров групповых водопроводов, а также бурение более 3,6 тысяч скважин", — сообщила Молдир Абдуалиева.
Она добавила, что на сегодня разработаны проектно-сметные документации по 114 проектам.
"Для решения проблемы изношенности ирригационных систем, из-за чего возникают большие потери воды при транспортировке, планируется реконструкция более 14 тысяч километров каналов. Проект предлагается реализовать в три этапа. На первом этапе в 2024-2025 годах планируется реконструкция 337 каналов протяженностью 3500 километров", — подчеркнула спикер.
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