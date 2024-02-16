5,5 млн пачек сигарет пытались провезти контрабандисты под видом стройматериалов в области Абай

В карманы предприимчивых руководителей и целых групп должностных лиц области Абай стекались сотни миллионов тенге. Основные схемы – "разбазаривание" народного дизтоплива и приватизация акционерных средств, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как украсть казённые миллионы и войти в историю судебной системы: журналистов Семея посвятили в громкие коррупционные схемы года. Заместитель руководителя департамента экономических расследований по области Абай Орын Турлыбаев рассказал об итогах работы ведомства в региональной службе коммуникаций.

Так, директор нефтебазы в области Абай стал главным фигурантом уголовного дела о хищении ГСМ. По информации департамента, он украл 297 тонн дизельного топлива стоимостью 70 млн тенге. "Дизель" предназначался для 118-ти крестьянских хозяйств на период весенне-полевых работ по льготной цене.

Особенностью этого дела стал интересный факт, который внёс героя преступления в историю казахстанской судебной практики. В рамках данного уголовного дела выявлены факты разглашения тайны следствия и впервые за отечественную судебную практику вынесен обвинительный приговор по статье 423 Уголовного кодекса РК - "Разглашение данных досудебного производства или закрытого судебного разбирательства".

Растрату ГСМ в более крупных размерах выявили в Аягозском депо филиала ТОО "Грузовые перевозки".

"Департамент выявил и завершил досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц Аягозского депо филиала ТОО "Грузовые перевозки. Они проходят по делу о хищении дизтоплива на 920 млн тенге", - уточнил на пресс-конференции замруководителя департамента экономических расследований по области Абай Орын Турлыбаев.

В агропромышленном комплексе департамент выявил три факта нецелевого использования кредитных средств акционерным обществом "Аграрная кредитная корпорация". Речь идёт о 100 млн тенге. По двум фактам дела завершены и обеспечено возмещение 60 млн тенге.

Расследование шло и в отношении бывшего руководителя областного филиала "НАО "Правительство для граждан". Согласно данным уголовного дела, он получил взятку в размере 1 млн тенге.

В рамках противодействия теневой экономике, в 2023 году пресечён крупный канал перевозки безакцизных сигарет в Российскую Федерацию.

Из теневого оборота изъято 5,5 млн пачек. Перевозка осуществлялась на пяти грузовых автомобилях с прицепами. Согласно фальшивым документам контрабандисты транспортировали якобы строительные материалы.

"Сумма акцизного сбора, подлежащая уплате в бюджет, составляет 1,5 млрд тенге. В отношении двух лиц, организовавших канал перевозки, завершено досудебное расследование", - рассказал детали дела Орын Турлыбаев.

В ходе уголовного дела департамент уничтожил более 63 тысяч пачек сигарет, а в рамках административного производства – 4,5 тысячи пачек.