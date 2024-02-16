5,5 млн пачек сигарет пытались провезти контрабандисты под видом стройматериалов в области Абай
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В карманы предприимчивых руководителей и целых групп должностных лиц области Абай стекались сотни миллионов тенге. Основные схемы – "разбазаривание" народного дизтоплива и приватизация акционерных средств, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как украсть казённые миллионы и войти в историю судебной системы: журналистов Семея посвятили в громкие коррупционные схемы года. Заместитель руководителя департамента экономических расследований по области Абай Орын Турлыбаев рассказал об итогах работы ведомства в региональной службе коммуникаций.
Так, директор нефтебазы в области Абай стал главным фигурантом уголовного дела о хищении ГСМ. По информации департамента, он украл 297 тонн дизельного топлива стоимостью 70 млн тенге. "Дизель" предназначался для 118-ти крестьянских хозяйств на период весенне-полевых работ по льготной цене.
Особенностью этого дела стал интересный факт, который внёс героя преступления в историю казахстанской судебной практики. В рамках данного уголовного дела выявлены факты разглашения тайны следствия и впервые за отечественную судебную практику вынесен обвинительный приговор по статье 423 Уголовного кодекса РК - "Разглашение данных досудебного производства или закрытого судебного разбирательства".
Растрату ГСМ в более крупных размерах выявили в Аягозском депо филиала ТОО "Грузовые перевозки".
"Департамент выявил и завершил досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц Аягозского депо филиала ТОО "Грузовые перевозки. Они проходят по делу о хищении дизтоплива на 920 млн тенге", - уточнил на пресс-конференции замруководителя департамента экономических расследований по области Абай Орын Турлыбаев.
В агропромышленном комплексе департамент выявил три факта нецелевого использования кредитных средств акционерным обществом "Аграрная кредитная корпорация". Речь идёт о 100 млн тенге. По двум фактам дела завершены и обеспечено возмещение 60 млн тенге.
Расследование шло и в отношении бывшего руководителя областного филиала "НАО "Правительство для граждан". Согласно данным уголовного дела, он получил взятку в размере 1 млн тенге.
В рамках противодействия теневой экономике, в 2023 году пресечён крупный канал перевозки безакцизных сигарет в Российскую Федерацию.
Из теневого оборота изъято 5,5 млн пачек. Перевозка осуществлялась на пяти грузовых автомобилях с прицепами. Согласно фальшивым документам контрабандисты транспортировали якобы строительные материалы.
"Сумма акцизного сбора, подлежащая уплате в бюджет, составляет 1,5 млрд тенге. В отношении двух лиц, организовавших канал перевозки, завершено досудебное расследование", - рассказал детали дела Орын Турлыбаев.
В ходе уголовного дела департамент уничтожил более 63 тысяч пачек сигарет, а в рамках административного производства – 4,5 тысячи пачек.
"Также было изъято свыше 5 тысяч бутылок суррогатного алкоголя и 9 тысяч поддельных учётно-контрольных марок. По результатам проведённой оперативной работы пресечена деятельность двух спортбаров, незаконно оказывавших букмекерские услуги. За отчётный период также была пресечена деятельность пяти финансовых пирамид, из которых по трём уголовным делам досудебные расследования завершены и направлены в суд", - заключил замглавы департамента.
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