54 гражданина Израиля и 163 казахстанца Air Astana привезёт в Алматы
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Супруга главы Air Astana Татьяна Фостер рассказала в социальной сети Instagram репарационном рейсе Алматы - Тель-Авив - Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Супруга главы Air Astana Татьяна Фостер рассказала в социальной сети Instagram, как проходила подготовка авиакомпании к репарационному рейсу, и сколько человек вернётся сегодня в Казахстан.
"Сегодня я проснулась в 6:30 утра от новостей и фото от мужа, который тихо уехал из дома в пять утра, чтобы проводить репарационный рейс в Тель-Авив. Он практически не спал последний дни, пытаясь решить вопрос возвращения Казахстанцев из горячей точки, но обстоятельства сопутствующие этому вопросу были непростые", - поделилась Татьяна Фостер.
По её словам, самые опытные сотрудники, самый опытный экипаж собрались в 6:30 утра в аэропорту Алматы, готовые отправиться в Тель-Авив с особенной миссией.
"Air Astana планирует вернуть 54 гражданина Израиля к их близким, а также привезти 163 казахстанца обратно на их родину. Риск оценка была проведена,но обстоятельства в Израиле меняются каждую минуту", - отметила супруга главы авиакомпании.
Она также сообщила, что Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23:45 местного времени.
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