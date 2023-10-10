54 гражданина Израиля и 163 казахстанца Air Astana привезёт в Алматы

Супруга главы Air Astana Татьяна Фостер рассказала в социальной сети Instagram репарационном рейсе Алматы - Тель-Авив - Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Супруга главы Air Astana Татьяна Фостер рассказала в социальной сети Instagram, как проходила подготовка авиакомпании к репарационному рейсу, и сколько человек вернётся сегодня в Казахстан.

"Сегодня я проснулась в 6:30 утра от новостей и фото от мужа, который тихо уехал из дома в пять утра, чтобы проводить репарационный рейс в Тель-Авив. Он практически не спал последний дни, пытаясь решить вопрос возвращения Казахстанцев из горячей точки, но обстоятельства сопутствующие этому вопросу были непростые", - поделилась Татьяна Фостер.

По её словам, самые опытные сотрудники, самый опытный экипаж собрались в 6:30 утра в аэропорту Алматы, готовые отправиться в Тель-Авив с особенной миссией.

"Air Astana планирует вернуть 54 гражданина Израиля к их близким, а также привезти 163 казахстанца обратно на их родину. Риск оценка была проведена,но обстоятельства в Израиле меняются каждую минуту", - отметила супруга главы авиакомпании.

Она также сообщила, что Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23:45 местного времени.