53 миллиарда тенге выделят за три года на борьбу с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане

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Правительство Казахстана утвердило Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz. Документ разработан для выполнения поручений, данных главой государства в послании народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

"Комплексный план разработан на основе анализа текущей наркоситуации с учётом первоочередных мер, необходимых для эффективной борьбы с наркоманией и наркобизнесом. При его разработке учтены особенности современной мировой наркополитики, в которой увеличивается доля новых форм психоактивных веществ, меняются способы производства, транспортировки и распространения наркотиков, а также активно внедряются достижения научно-технического прогресса (Даркнет, мессенджеры, криптокошельки и др.)", — гвоорится в сообщении.

Отмечается, что документ прошёл широкое обсуждение в экспертной среде и на различных дискуссионных площадках. Одна из его главных целей — консолидировать усилия общества, гражданских институтов и всех органов государственной власти для повышения качества профилактики наркомании и снижения числа наркозависимых в целом.

Согласно официальным данным, в стране всё чаще выявляются случаи подпольного производства синтетических веществ. Остаются актуальными выявление опиатов, в том числе следующих транзитом из Афганистана по так называемому "Северному маршруту", оборот наркотиков каннабисной группы, а также "аптечная" наркомания.

Ожидается, что принятый План позволит реализовать комплекс мер по указанным направлениям. Как результат, до 2025 года планируется снизить латентность наркопотребителей, увеличить число несовершеннолетних лиц с длительной ремиссией от наркозависимости с 15 до 20 процентов, а также охват наркопотребителей медико-социальной реабилитацией с 26 до 30 прроцентов.

Документом предусмотрено совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам современного наркобизнеса, укрепление и расширение международного сотрудничества, снижение уровня наркотизации казахстанского общества.

Большое внимание уделено совершенствованию систем профилактики, лечения наркомании, реабилитации наркозависимых лиц, а также усилению межведомственного взаимодействия.

Предусмотрен комплекс мер по повышению материально-технического оснащения государственных органов, участвующих в противодействии наркомании и наркобизнесу. Это позволит своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы.

Будет проведена модернизация и открытие лечебно-реабилитационных центров. Приняты меры по ликвидации подпольных нарколабораторий и плантаций в малопроходимых участках с применением авиатехники и беспилотных летательных аппаратов.

Планом предусмотрено оснащение пограничных пунктов пропуска досмотровым оборудованием по обнаружению наркотиков, прекурсоров и оборудования для нарколабораторий.

Вместе с тем будет укреплена материально-техническая база органов судебной экспертизы по ускоренному исследованию новых синтетических наркотиков, а также образцов крови и других биоматериалов, подлежащих отбору в рамках медосвидетельствования граждан.

На реализацию этих мероприятий Комплексного плана предусмотрено выделение из бюджета 53,1 миллиарда тенге.