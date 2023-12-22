522 медали завоевали столичные школьники

С начала года столичные школьники завоевали 522 медали международных и республиканских олимпиад, лидерами школьного парламента и дебатных движений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

С призерами, а также студентами колледжей накануне встретился министр просвещения Гани Бейсембаев.

Среди участников встречи 11-классница школы-лицея №50 "Қазғарыш" имени Райымбек батыра Акжунис Абдихаликова. По ее словам, сегодня в стране есть большие возможности для развития творческих способностей школьников. Девушка является лидером одного из столичных дебатных клубов и победителем конкурса "Абайские чтения".

"Сегодня каждый школьник нашего города имеет возможность посещать различные творческие, спортивные кружки. Несколько лет назад я выбрала дебатное движение. Очевидно, что это помогло мне в умении пользоваться полученным багажом знаний в школе. Ведь дебаты – это настоящая образовательная технология, в которой приходится постоянно работать над собой. И я рада, что в школах нашей страны поддерживают юных дебатеров", - поделилась Акжунис.

Студенты педагогического колледжа Астаны поблагодарили государство за оказываемую поддержку. В сентябре студентам колледжей повысили стипендию на 50%.

В завершение встречи министр просвещения Гани Бейсембаев поблагодарил студентов и школьников за вносимый вклад в повышение престижа отечественного образования и пожелал дальнейших успехов.

В столице обучается свыше 365 тысяч школьников и около 37 тысяч студентов колледжей.