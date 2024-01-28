520 тысяч деревьев высадят в нацпарке Бурабай в 2024 году

Более 520 тысяч деревьев будет высажено в национальном парке Бурабай в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление делами президента РК.

Эта работа проводится в рамках проекта по посадке в стране двух миллиардов деревьев в течение пяти лет. Свой вклад в реализацию данной задачи вносит и ГНПП "Бурабай".

Работа по озеленению в ГНПП "Бурабай" проводится на системной основе. К примеру, в 2023 году сотрудниками нацпарка было посажено более 500 тысяч саженцев на 65 гектарах земли. Помимо сосны и березы, на территории выращивают вяз, смородину, яблоню, малину, клён и барбарис.

"Ежегодно с ноября по январь инспекторы собирают сосновые шишки. Собранные и высушенные семена хранятся в закрытых помещениях, в специальных камерах при определённой температуре и уровне влажности. Семена высеивают, поливают и пропалывают, а по достижении двухлетнего возраста их высаживают в дикую природу", - рассказал начальник отдела охраны, воспроизводства и рационального использования лесов и растительного мира национального парка Александр Ковалев.

Специалист добавил, что в конце февраля начинается подготовка семян для посева в лесных питомниках, а в апреле их сеют.

Напомним, данная мера направлена на улучшение экологической ситуации в стране.