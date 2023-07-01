52 незаконных стройобъекта выявили в предгорье близ Алматы

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Управлением градостроительного контроля Алматы с сентября прошлого года в предгорной местности выявлено 52 незаконных объекта, виновные лица привлечены к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"По восьми объектам судом приняты решения о сносе, по 23 ведутся судебные разбирательства о сносе и отмене разрешительных документов, по 21 ведутся подготовительные работы для подачи судебных исков", - сообщил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на заседании Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции.

Алишер Абдыкадыров отметил, что акиматом города на системной основе в рамках своей компетенции проводится работа по недопущению застройки в предгорных зонах, а также "точечной застройки".

По его словам, в целях недопущения ухудшения экологической обстановки в июне 2022 года в решение маслихата "Об утверждении Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории Алматы" внесены изменения, которые позволили ограничить этажность строительных объектов и запретить строительство на склонах крутизной более 15 градусов.

Он также добавил, что в новом Генеральном плане до 2040 года, утвержденном Правительством РК в мае 2023 года, все пустующие земли предгорий были переведены в рекреационные зоны, где не предусматривается строительство.