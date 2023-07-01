- Мужчину застрелили из обреза в Алматы во время уличной ссоры 15:06 65
- Пристегнитесь, мы взлетаем: цены на авиаперевозки выросли в стране 14:56 115
- Новым вице-министром энергетики стал бывший замгендира "дочки" КМГ Алибек Жамауов 14:50 148
- В Астане ремонт взлётно-посадочной полосы начнётся 15 июля 14:40 160
- 52 незаконных стройобъекта выявили в предгорье близ Алматы 14:35 157
- Боксёр из Казахстана сенсационно победил чемпиона мира 14:31 246
- Впервые за полтора года цены на социально значимые продукты снизились в РК 14:27 162
- Как будут выплачивать компенсации жертвам массовых политических репрессий в РК 14:17 235
- На что чаще всего жалуются казахстанцы, рассказал омбудсмен 14:03 246
- Одними репрессивными методами проблему не решить — омбудсмен о бытовом насилии 13:52 288
- Стрелок из Кишинёва разыскивался за похищение банкира 13:35 242
- Дефицит кадров и низкие зарплаты: подготовка к зиме в ВКО оказалась под угрозой срыва 12:53 388
- Олжас Сыздыков возглавил аппарат Миннацэкономики 12:39 342
- Мусорный полигон снова полыхает в Актобе 12:36 316
- Детский реабилитолог рассказал о работе с особенными детьми 12:35 299
- Мощный взрыв прогремел на крупном химзаводе в Китае 12:19 365
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 12:15 464
- Нацбанк выпустил монеты к 25-летию Астаны 12:05 366
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 12:04 341
- Два перекрестка и участок дороги закрыли на ремонт в Астане 11:54 350
- 17 000 бутылок и 3 500 литров спирта: кустарный алкоголь продавали сразу в нескольких городах 11:42 394
- На взятке в 45 млн долларов "попался" сотрудник управления земельных отношений Алматы 11:40 1219
- Это рекорд: стоимость Apple превысила 3 триллиона долларов 11:33 390
- Нацбанк закупил 240 млн долларов, чтобы поддержать валютную долю пенсионных активов 11:23 407
- Минуты невесомости: туристы впервые в истории отправились в суборбитальный полёт 11:17 350
- Без ЕНТ поступить в один из лучших вузов - возможно ли это? 11:00 465
- Борт FlyArystan экстренно приземлился в Кызылорде ради спасения пассажира 10:59 349
- Впервые за 13 лет тенге укрепился сразу к трём основным валютам 10:45 485
- Впервые в Астане пройдет чемпионат Азии по параволейболу 10:35 437
- Бронетехнику выведут на улицы Франции из-за беспорядков 10:20 438
- Доля Казахстана в ЕАБР выросла до 37,3 процента 09:59 390
- Акимом Петропавловска стал Серик Мухамедиев 09:48 441
- Цвет кожи больше не будет влиять на поступление в вузы США 09:28 455
- Более 165 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане в этом году 09:19 387
- 43 места в Астане, где есть риск заразиться туляремией, назвали эпидемиологи 09:06 457
- Казахстан хочет увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до 15% к 2030 году — правительство 08:29 408
- Сотрудник акимата умер на массовом празднике в Алматинской области 07:56 1076
- Президент Узбекистана наградил казахского чемпиона мира по боксу 07:11 603
- Женщина украла золото на 4 млн тенге в Акмолинской области 06:00 667
- В Казахстане предлагают пересчитать прожиточный минимум и увеличить пособия 05:23 819
- Годовалый малыш выпал из окна в Костанае 04:51 532
- 76-летний Николай Шкапаров из Актюбинской области в совершенстве владеет казахским языком 03:38 934
- Покупка билетов в инива-купе обернулась проблемой для астанчанина 02:05 656
- Дети кулаками сломали лифт в многоэтажке Актау и вызвали гнев соседей 01:21 638
- В Шымкенте вынесли приговор полицейским, обвиняемым в пытках и смерти подследственного 00:36 1004
- Минэкологии не обнаружило туш погибших тюленей на побережье Каспийского моря 30.06.2023 550
- Стало известно, кто устроил стрельбу в аэропорту Кишинёва 30.06.2023 766
- Строительный кран упал на дом в Балхаше 30.06.2023 642
- Выстрелы прогремели в аэропорту Кишинёва, есть жертвы 30.06.2023 1023
- Ребёнок умер от укуса змеи в Алматинской области 30.06.2023 1469
- Займы на 923 млрд тенге выдали по программе "7-20-25" в Казахстане 30.06.2023 609
- Как отметят День домбры в Алматы 30.06.2023 654
- Астанинские свалки видно из космоса: как в акимате решают проблему 30.06.2023 616
- В акимате Астаны назвали основные причины стихийных свалок 30.06.2023 684
- Назначен глава аппарата Минпросвещения 30.06.2023 620
- BaigeNews LIVE: Закрытие первой сессии парламента РК восьмого созыва 30.06.2023 526
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 680
- Ironman Kazakhstan состоится в Астане 2 июля 30.06.2023 662
- "Кайсар" и Olimpbet подписали спонсорский контракт сроком на три года 30.06.2023 614
- Узнать за 5 минут: Все что нужно знать о легализации иностранных авто в Казахстане 30.06.2023 708
- Токаев наградил орденами и медалями пожарных и полицейских 30.06.2023 494
- Крупный пожар тушат в Уральске 30.06.2023 611
- Сын Михаила Ефремова выпал из окна в Москве 30.06.2023 6630
- Декарбонизация 2060: куда Казахстан будет девать уголь? 30.06.2023 675
- Камыш не могут потушить на территории Иле-Балхашского резервата 30.06.2023 804
- Бруцеллёз выявили у 19 жителей Кызылординской области 30.06.2023 635
- Сплошное видеонаблюдение в колониях. Как это выглядит, показали в МВД 30.06.2023 680
- Актер из сериала "Игра в кальмара" запросил 1 млн долларов за эпизод в новом сезоне 30.06.2023 832
- 53-летняя модель Найоми Кэмпбелл стала матерью 30.06.2023 1079
- Президенту показали "Дактилоскопическую регистрацию" 30.06.2023 622
- Токаеву презентовали приложение по выявлению злостных нарушителей ПДД 30.06.2023 636
- Назначен новый аким Талдыкоргана 30.06.2023 611
- Аким Астаны прокомментировал жуткое ДТП у столба LRT 30.06.2023 1126
- 465 жал извлекли из двух братьев после нападения роя пчёл 30.06.2023 766
- Тарифы на воду в Астане вырастут на 15-20% 30.06.2023 711
- За воровство 162 млн тенге посадили руководство водоснабжающей организации в ЗКО 30.06.2023 743
- Теперь казахский язык есть и в Telegram 30.06.2023 769
- Это только совпадение: Касымбек о своём походе в Акорду и увольнении Кульгинова 30.06.2023 757
- Гульмира Сатыбалды осуждена на восемь лет 30.06.2023 742
- Почему в Астане часто ремонтируют дороги, пояснил аким 30.06.2023 736
- LOADING...
52 незаконных стройобъекта выявили в предгорье близ Алматы
Управлением градостроительного контроля Алматы с сентября прошлого года в предгорной местности выявлено 52 незаконных объекта, виновные лица привлечены к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"По восьми объектам судом приняты решения о сносе, по 23 ведутся судебные разбирательства о сносе и отмене разрешительных документов, по 21 ведутся подготовительные работы для подачи судебных исков", - сообщил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на заседании Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции.
Алишер Абдыкадыров отметил, что акиматом города на системной основе в рамках своей компетенции проводится работа по недопущению застройки в предгорных зонах, а также "точечной застройки".
По его словам, в целях недопущения ухудшения экологической обстановки в июне 2022 года в решение маслихата "Об утверждении Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории Алматы" внесены изменения, которые позволили ограничить этажность строительных объектов и запретить строительство на склонах крутизной более 15 градусов.
Он также добавил, что в новом Генеральном плане до 2040 года, утвержденном Правительством РК в мае 2023 года, все пустующие земли предгорий были переведены в рекреационные зоны, где не предусматривается строительство.
-
Trend news
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 12:04 341
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 1451
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 2005
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 1373
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 1538
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 1251
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 1741
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 1536
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 1400
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 1260
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 1090
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 1971
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1156
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 3014
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 1690
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 164133
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 1107
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 3221
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 3944
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 3309
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 2656
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1707
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 6194
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1779
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20913
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 2672
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 14566
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 4174
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 10294
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 2031
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 3687
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2647
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2788
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2976
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2798
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2937
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2315
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 3049
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 26806
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2057
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2675
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 2572
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2511
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2306
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2950
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2421
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 3289
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10976
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 29310
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 2161
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 2303
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2484
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7892
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2420
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 3275
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 36042
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 6476
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 3152
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4857
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2567
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 3317
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 4335
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2520
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2847
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2663
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 3063
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10874
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2702
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 8606
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 4461
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3933
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 3135
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2640
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3896
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3893
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 4418
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 5426
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 3266
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 3189
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3405
-
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 680
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 891
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 1424
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1248
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1048
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 886
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1033
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 965
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 979
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1228
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 1613
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1387
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1102
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 2130
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 1500
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1861
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 2388
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 1682
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1574
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 37629
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1506
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 2134
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1954
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1818
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 2449
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2041
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2141
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2541
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2424
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2783
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2724
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 3576
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2926
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2706
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2423
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2338
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 3125
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3807
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 3242
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 2450
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2565
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 3225
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2337
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2823
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2758
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3099
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2998
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2936
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2826
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3469
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5096
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 3278
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 5006
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4061
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3727
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3190
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4111
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2996
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3414
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4501
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3130
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3906
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 3174
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 3112
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2769
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 3367
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7873
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3998
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2585
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2965
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3483
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 3439
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 3109
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3505
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3649
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5965
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3770
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4934
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 4164
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3767