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  • 52 модульных комплекса под медицинские пункты появятся в Жетысуской области до 2024 года
Борт№1 Сегодня, 10:43
104
Фото: Борт№1

52 модульных комплекса под медицинские пункты появятся в Жетысуской области до 2024 года

Началась рабочая поездка главы государства в область Жетысу. Касым-Жомарт Токаев встречается с общественностью области Жетысу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент рассказал собравшимся о планах улучшения медицинского обслуживания в регионе:

"В текущем году в отдаленных малочисленных поселках шести районов области будут возведены 12 модульных комплексов под медицинские пункты. До 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах. Вместе с тем в регионе целый ряд учреждений здравоохранения нуждаются в срочном капитальном ремонте. Это областная детская больница в Талдыкоргане, районные больницы в Аксуском и Кербулакском районах. Поручаю правительству обеспечить финансирование данных проектов из республиканского бюджета.

В регионе, несмотря на общее снижение смертности, растет количество смертей от злокачественных новообразований. Поэтому нужно выделить средства на укрепление материально-технической базы онкологического диспансера в Талдыкоргане. При этом важно усилить профилактику и диагностику онкологических заболеваний, обеспечить доступ больных к своевременному лечению и необходимым лекарственным препаратам", - подчеркнул глава государства.

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#Токаев #Жетысуская область #здравоохранение
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:43
104
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