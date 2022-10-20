52 модульных комплекса под медицинские пункты появятся в Жетысуской области до 2024 года

Началась рабочая поездка главы государства в область Жетысу. Касым-Жомарт Токаев встречается с общественностью области Жетысу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент рассказал собравшимся о планах улучшения медицинского обслуживания в регионе:

"В текущем году в отдаленных малочисленных поселках шести районов области будут возведены 12 модульных комплексов под медицинские пункты. До 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах. Вместе с тем в регионе целый ряд учреждений здравоохранения нуждаются в срочном капитальном ремонте. Это областная детская больница в Талдыкоргане, районные больницы в Аксуском и Кербулакском районах. Поручаю правительству обеспечить финансирование данных проектов из республиканского бюджета.

В регионе, несмотря на общее снижение смертности, растет количество смертей от злокачественных новообразований. Поэтому нужно выделить средства на укрепление материально-технической базы онкологического диспансера в Талдыкоргане. При этом важно усилить профилактику и диагностику онкологических заболеваний, обеспечить доступ больных к своевременному лечению и необходимым лекарственным препаратам", - подчеркнул глава государства.