51-летняя женщина родила двойню в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Крайне редкий случай рождения двойни у женщины в возрасте 51 года произошёл в городском перинатальном центре №2, передаёт BaigeNews.kz.
Как рассказывает заместитель директора центра Кымбат Абдраимова, осуществить позднюю и очень желанную беременность женщине помогло искусственное оплодотворение (ЭКО).
Женщина поступила в городской перинатальный центр №2 в плановом порядке, проведено кесарево сечение после проведения соответствующих подготовительных мероприятий.
"Операция прошла успешно, без осложнений. Родилась девочка 2589 граммов и мальчик весом 2345 граммов. Счастливая мама чувствует себя хорошо, а двойня – мальчик и девочка родились абсолютно здоровыми", - рассказывает Абдраимова.
После операции мама и малыши находились под неусыпным контролем врачей-акушеров послеродового отделения и врачей-неонатологов отделения новорождённых детей.
На четвёртый день после операции, учитывая стабильное состояние пациентки, отсутствие жалоб, нормальные показатели клинико-лабораторных данных, счастливая семья выписана домой.
Самое читаемое
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 352240
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 133961
- Валерий Меладзе чуть не расплакался во время концерта в Алматы 27.09.2022 112725
- В Алматы появились новые тектонические разломы - Досаев о проведении сейсмоаудита 09.02.2023 104818
- Масимов приказал оставить здания ДКНБ Алматы и Кызылординской области — генпрокурор 05.01.2023 95830