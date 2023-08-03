51-летняя женщина родила двойню в Алматы

Крайне редкий случай рождения двойни у женщины в возрасте 51 года произошёл в городском перинатальном центре №2, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказывает заместитель директора центра Кымбат Абдраимова, осуществить позднюю и очень желанную беременность женщине помогло искусственное оплодотворение (ЭКО).

Женщина поступила в городской перинатальный центр №2 в плановом порядке, проведено кесарево сечение после проведения соответствующих подготовительных мероприятий.

"Операция прошла успешно, без осложнений. Родилась девочка 2589 граммов и мальчик весом 2345 граммов. Счастливая мама чувствует себя хорошо, а двойня – мальчик и девочка родились абсолютно здоровыми", - рассказывает Абдраимова.

После операции мама и малыши находились под неусыпным контролем врачей-акушеров послеродового отделения и врачей-неонатологов отделения новорождённых детей.

На четвёртый день после операции, учитывая стабильное состояние пациентки, отсутствие жалоб, нормальные показатели клинико-лабораторных данных, счастливая семья выписана домой.