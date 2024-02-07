500 тысяч тенге выплатят жителю Костаная, случайно узнавшему о своей судимости

Житель Костаная взыскал компенсацию морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

Совершенно случайно мужчина узнал, что в 2006 году его привлекали к уголовной ответственности за кражу.

"Фактически по делу было задержано неустановленное лицо, которое представилось гражданином Б. В апреле 2006 года уголовное дело прекращено за примирением сторон. По жалобе гражданина Б. прокурором Костаная постановление о прекращении уголовного дела отменено, назначена судебно-почерковедческая экспертиза, согласно результатам которой подписи от имени Б. в материалах уголовного дела выполнены не Б., а другим лицом", - пояснили в суде.

Потерпевшая мужчину тоже не опознала. Поэтому суд вынес постановление о прекращении уголовного преследования.

Начальник Управления полиции Костаная принесён жителю города официальные извинения.

Мужчина решил обратиться в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, указав, что об уголовном деле узнал при попытке его сына поступить на работу в правоохранительные органы.

Решением суда иск удовлетворен частично. С министерства финансов как администратора бюджетной программы взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 тенге.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его. В апелляционной инстанции решение суда оставлено без изменения.