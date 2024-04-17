50 жилых домов и 66 дворов остаются подтопленными в Костанайской области
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В Костанайской области стабилизируется паводковая обстановка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные ДЧС региона.
По данным ДЧС, за время паводков спасено и эвакуировано порядка 10 тысячи человек, за текущие сутки спасено 106 человек. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 181 человек.
Продолжает действовать объявленный режим ЧС природного характера местного масштаба на территории Костаная, Аркалыка, Амангельдинского, Джанкельдинского, Карасуского и Костанайского районов.
На сегодняшний день по региону подтопленными остаются 51 жилой дом и 66 дворовых территорий. На особом внимании находятся Каратомарское, Верхне-Тобольское, Желкуарское водохранилища.
"В круглосуточном режиме функционирует областной оперативный штаб, ведётся непрерывный мониторинг. В селе Тауш Джанкельдинского района на размытом участке автодороги работает группировка ДЧС Костанайской области. Спасатели контролируют переправу и обеспечивают безопасность населения", – сказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Омиржан Тукушев на брифинге в СЦК.
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