50 тысяч грантов дополнительно выделят колледжам в Казахстане

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

50 тысяч мест для обучения по государственному образовательному заказу выделят колледжам в Казахстане в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Как рассказали в департаменте технического и профессионального образования, с нового учебного года планируется увеличение государственного образовательного заказа по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям на 50 тысяч мест из республиканского бюджета.

Таким образом количество обучающихся по госзаказу достигнет 130 тысяч человек.

"В рамках поручения главы государства в этом году на 50 процентов увеличен госзаказ на технические специальности, до 2025 года - на 70 процентов. На сегодня более 52 тысяч студентов при поступлении выбрали такие направления как электротехника и энергетика, электроника и автоматизация, механика и металлообработка, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта и другие", - рассказал директор департамента Ернат Жунусов.

С прошлого года внедрена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательным трудоустройством. По этой программе уже принято 10 тысяч студентов. Обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и покрытием расходов на проезд.