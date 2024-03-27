50 млн за молчание: В Петропавловске судят блогеров, обвиняемых в вымогательстве

В Петропавловске состоялись первые слушания по делу о вымогательстве. Местных блогеров обвиняют в шантаже крупных торговых сетей. В одном из случаев за молчание они потребовали 50 миллионов тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Граждане Сайко и Подласов вели социальные сети, в которых публиковали материалы на тему защиты прав потребителей. Они фиксировали просроченный товар на полках и другие нарушения в крупных торговых домах. По данным полиции, не раз в магазинах создавали конфликтные ситуации, вызывали представителей правоохранительных органов, писали заявления, в том числе в санитарно-эпидемиологическую станцию.

При чтении обвинительного заключения прокурор Юлия Сысоева уточнила, что с марта по июнь прошлого года объявившие себя блогерами Сайко и Подласов периодически стали посещать торговые сети. Сопровождали свой визит фото и видео фиксацией. После неоднократно публиковали снятые нарушения.

Гособвинитель уточнила, что блогеры запугивали сотрудников магазинов, требовали встречи с владельцем сети, угрожали штрафными санкциями. К слову, угрозы не были безосновательными. Собранные ими сведения направляли в СЭС, заведомо зная, что это нанесёт существенный вред интересам собственников торговых сетей.

На встречах с предпринимателями блогеры заявляли, что прекратят поиск нарушений и их публикацию за "вознаграждение". Владелец одной из крупных торговых сетей города согласился на условия вымогателей. В течение нескольких месяцев ради спасения репутации и бизнеса он переводил по 200 тысяч тенге на указанные мужчинами карты. Всего подсудимые получили от предпринимателя за своё молчание один миллион тенге.

Однако требования росли. И уже с другой торговой сети они запросили в десятки раз больше – 50 миллионов тенге. Взамен мужчины уверяли, что прекратят проверки.

"Управляющий директор, воспринимая угрозы вполне осуществимыми и реальными, испугавшись за распространение сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам ТОО, и угрозам деловой репутации для дальнейшего развития бизнеса, согласился обсудить требования Сайко и Подласова", - цитата из выступления гособвинителя.

Передача половины суммы произошла с участием сотрудников департамента полиции. 16 ноября блогеры получили 25 миллионов тенге наличными, из которых лишь пять миллионов были оригинальными купюрами. Чуть позже именно с этими банкнотами правоохранители задержали подсудимых.

Блогеры обвиняются в преступлении по пункту 2 части 2 статьи 194 УК РК - "Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору". Мужчинам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трёх до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Подсудимые ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Суд удовлетворил их прошение.