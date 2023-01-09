50 миллионов тенге вымогал бизнесмен у чиновника в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

В Шымкенте сотрудники УБОП задержали бизнесмена, вымогавшего крупную сумму денег у чиновника из Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В департамент полиции Шымкента обратился руководитель одного из государственных учреждений. Мужчина сообщил, что частный предприниматель под угрозой распространить информацию, порочащую его деловую репутацию, требует 50 миллионов тенге.

Заявление оперативники зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по статье 194 УК РК - "Вымогательство".

"Сотрудники УБОП провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался житель мегаполиса, который ранее участвовал в конкурсе по госзакупу. Однако проиграл и в этом обвинил потерпевшего. Полицейские задержали его с поличным во время передачи 45 миллионов тенге, из которых 40 миллионов тенге были муляжами", — говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под стражей. В отношении него проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.