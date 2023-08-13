  • 13 Августа, 04:29
  • BAIGENEWS

50 человек эвакуировали из многоэтажки Актау из-за пожара

Сегодня, 03:15
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 03:15
Сегодня, 03:15
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Фото: lada.kz

В Актау произошёл пожар в жилом комплексе "Грин Плаза". Были эвакуированы 50 человек, том числе 20 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По данным ДЧС региона, на балконе одной из квартир на десятом этаже загорелось постельное белье. Обстоятельства пожара не сообщаются. Площадь возгорания составила три метра. Пострадавших нет. 

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