50 человек эвакуировали из многоэтажки Актау из-за пожара

В Актау произошёл пожар в жилом комплексе "Грин Плаза". Были эвакуированы 50 человек, том числе 20 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По данным ДЧС региона, на балконе одной из квартир на десятом этаже загорелось постельное белье. Обстоятельства пожара не сообщаются. Площадь возгорания составила три метра. Пострадавших нет.