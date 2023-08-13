50 человек эвакуировали из многоэтажки Актау из-за пожара
Сегодня, 03:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:15Сегодня, 03:15
129Фото: lada.kz
В Актау произошёл пожар в жилом комплексе "Грин Плаза". Были эвакуированы 50 человек, том числе 20 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По данным ДЧС региона, на балконе одной из квартир на десятом этаже загорелось постельное белье. Обстоятельства пожара не сообщаются. Площадь возгорания составила три метра. Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Минобороны Казахстана сообщило о переброске военной техники в регионы
- Власти Кызылординской области изучают передовой опыт в мире для применения в регионе
- Скандал разгорелся из-за продажи зоны отдыха в 30 км от Астаны
- Женщина с двумя детьми пыталась спрыгнуть с высотки в Астане
- Закатали в асфальт: масштабный ремонт дорог в Алматы возмутил горожан