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5 миллионов внутренних "климатических" мигрантов" прогнозируют в Центральной Азии к 2050 году

Сегодня, 13:21
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Акорда Сегодня, 13:21
Сегодня, 13:21
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала отметил угрозу глобальных  климатических изменений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Наша сегодняшняя встреча имеет особое символическое значение – в этом году исполнилось 30 лет с момента создания Международного фонда спасения Арала.

За время своего существования МФСА стал важнейшим институтом регионального сотрудничества в вопросах совместного использования трансграничных водных ресурсов, решения экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря", - сказал казахстанский лидер.

Как отметил президент, трудно переоценить роль Фонда в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии.

"МФСА – один из немногих успешных механизмов регионального сотрудничества, демонстрирующих субъектность Центральной Азии на международной арене", - отметил президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

"Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%.

По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведёт к появлению около пяти миллионов внутренних "климатических" мигрантов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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