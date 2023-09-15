5 миллионов внутренних "климатических" мигрантов" прогнозируют в Центральной Азии к 2050 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала отметил угрозу глобальных климатических изменений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Наша сегодняшняя встреча имеет особое символическое значение – в этом году исполнилось 30 лет с момента создания Международного фонда спасения Арала.



За время своего существования МФСА стал важнейшим институтом регионального сотрудничества в вопросах совместного использования трансграничных водных ресурсов, решения экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря", - сказал казахстанский лидер.

Как отметил президент, трудно переоценить роль Фонда в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии.

"МФСА – один из немногих успешных механизмов регионального сотрудничества, демонстрирующих субъектность Центральной Азии на международной арене", - отметил президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.