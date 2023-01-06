5-летний мальчик в Семее спас младших братьев и себя, вызвав пожарных

Благодаря находчивости 5-летнего мальчика спасены его младшие братья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Абайской области.

"5 января в 16 часов 58 минут на пульт "112" поступил звонок от 5-летнего мальчика, который сообщил что в частном доме имеется запах гари", - говорится в сообщении.

По данным ДЧС, на место происшествия незамедлительно выехала бригада спасателей, а также службы "102" и "103". В это время диспетчеры "112" Семея связались с ребёнком по видеосвязи. Убедившись, что открытого горения нет, они оказали детям психологическую помощь и попросили ребёнка открыть окна для проветривания помещения.

"По прибытию спасателей на место происшествия стало известно, что малолетние дети заблокированы в частном доме, и имеется запах гари. Сотрудники СПЧ-1 при помощи шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери и передали детей врачам скорой медицинской помощи", - сообщили спасатели.

После осмотра службы врачей детей отвезли в детскую областную больницу в городе Семей, где после осмотра врачей им был выставлен предварительный диагноз отравление угарным газом лёгкой степени. Уточняется, что состояние детей стабильное.