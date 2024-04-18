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48 тысяч поддельных шоколадок уничтожили в Шымкенте

Сегодня, 05:18
АВТОР
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pixabay.com/иллюстративное Сегодня, 05:18
Сегодня, 05:18
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Фото: pixabay.com/иллюстративное

Более 48 тысяч единиц контрафактных сладостей уничтожено в Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РК.

Незадолго до этого сотрудники департамента юстиции Шымкента изъяли контрафактную продукцию.

Факт распространения поддельных сладостей был пресечен по обращению компании Nestle S.A. Теперь же контрафактный шоколад уничтожен в соответствии с решением суда. Это сделано с соблюдением всех норм действующего экологического законодательства, отметили в ведомстве.

"Министерство юстиции напоминает, что поддельная продукция часто содержит вредные или запрещенные вещества, такие как токсины, аллергены, канцерогены, пестициды, тяжелые металлы, гормоны, антибиотики и многое другое. Употребление или использование продукции, которая не соответствует заявленным характеристикам, качеству и безопасности, может привести к отравлению, аллергическим реакциям, нарушению работы организма, развитию заболеваний",  рассказали в Минюсте РК.

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