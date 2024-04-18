48 тысяч поддельных шоколадок уничтожили в Шымкенте

Более 48 тысяч единиц контрафактных сладостей уничтожено в Шымкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РК.

Незадолго до этого сотрудники департамента юстиции Шымкента изъяли контрафактную продукцию.

Факт распространения поддельных сладостей был пресечен по обращению компании Nestle S.A. Теперь же контрафактный шоколад уничтожен в соответствии с решением суда. Это сделано с соблюдением всех норм действующего экологического законодательства, отметили в ведомстве.