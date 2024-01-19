48 млн тенге заработал мошенник на доверчивости алматинцев
Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
92Фото: polisia.kz
Покупку жилья по заниженной цене предлагал алматинцам мошенник и таким образом заработал около 48 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний житель Туркестанской области.
"Суммы задатка, варьировались в зависимости от “услуги”. Общая сумма ущерба составляет около 48 миллионов тенге. Следователи проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Уголовное дело расследуется по факту мошенничества в особо крупном размере. Фигурант водворен в изолятор временного содержания. В прошлом мужчина имел судимость за совершение аналогичного преступления", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.
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