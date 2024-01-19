48 млн тенге заработал мошенник на доверчивости алматинцев

Покупку жилья по заниженной цене предлагал алматинцам мошенник и таким образом заработал около 48 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний житель Туркестанской области.