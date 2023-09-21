470 человек срочно эвакуировали из больницы в Актау

Задымление произошло в здании Мангистауской областной больницы в Актау, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на ДЧС области.
Сигнал о происшествии поступил в департамент по ЧС 20 сентября в 22:38. Силы и средства ДЧС были направлены по 3 рангу вызова.
"Обнаружен очаг тления в вентиляционном канале в помещении сестры хозяйки отделения урологии на 3 этаже 6-этажного корпуса. Эвакуировано 470 человек, из них 150 человек сотрудниками ДЧС", — рассказали
в департаменте по ЧС Мангистауской области.
В результате происшествия никто не пострадал. Пожарные ликвидировали тление в 23:31. В настоящее время Мангистауская областная больница работает в штатном режиме.
20 сентября произошёл пожар в одной Тараза, где велись
строительные работы. В результате происшествия с различными травмами госпитализированы пять человек. Четверо строителей женщины 37, 23 и 22 лет, один - мужчина 26 лет.
По информации МИА "Казинформ", в реанимационном отделении Таразской городской многопрофильной больницы находятся
две 22-летние девушки, состояние их оценивается как тяжёлое, стабильное. Обе получили множественные политравмы, травматический шок 1 - 2 степени. Однако гемодинамика стабильная, сознание ясное.
Ещё двое пострадавших находятся в терапевтическом отделении, они получили отравление угарным газом. Состояние пациентов оценивается как среднее, их уже готовят к выписке.