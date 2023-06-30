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vk.com/dbsterlitamak Сегодня, 15:53
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Сегодня, 15:53
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Фото: vk.com/dbsterlitamak

465 жал извлекли из двух братьев после нападения роя пчёл

Рой пчёл напал на двоих детей в селе Ахмерово Республики Башкортостан. Из кожи пострадавших врачи достали 465 жал. Мальчики в реанимации, передаёт BaigeNews.kz.

О происшествии рассказали в детской больнице Стерлитамака.

Мальчишки пошли в лес без сопровождения взрослых. Там и случилось ЧП.

Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до дома, где рассказал отцу и дяде о нападении насекомых. Взрослые смогли разогнать пчёл и освободить ребёнка.

Мальчиков сначала доставили в деревенский медпункт, где оказали первую помощь. После на машине "скорой" их отправили в отделение реанимации детской больницы Стерлитамака.

"В реанимации удалено 465 жал с открытых частей тела - конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы. Дети сейчас находятся под наблюдением наших врачей, их состояние улучшается, им ничего не угрожает. Лечение продолжается", - сообщили в клинике.

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Сегодня, 15:53
138
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