460 саженцев уничтожили двое вандалов в Алматы

В Алматы задержали двух мужчин, уничтоживших 460 саженцев вдоль улицы Северное кольцо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа.

В вандализме подозревают ранее судимого за наркопреступление 28-летнего жителя города и 30-летнего жителя области Жетысу.

"Они признались в совершении противоправных действий. Мотив преступления будет установлен в ходе следствия", – сообщил начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Расследование ведут по части 3 статьи 340 УК РК - “Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев”.

В полиции также сообщили, что будут приняты меры по возмещению вандалами нанесённого ущерба.