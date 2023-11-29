460 саженцев уничтожили двое вандалов в Алматы
Сегодня, 15:26
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Сегодня, 15:26Сегодня, 15:26
107Фото: polisia.kz
В Алматы задержали двух мужчин, уничтоживших 460 саженцев вдоль улицы Северное кольцо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа.
В вандализме подозревают ранее судимого за наркопреступление 28-летнего жителя города и 30-летнего жителя области Жетысу.
"Они признались в совершении противоправных действий. Мотив преступления будет установлен в ходе следствия", – сообщил начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Расследование ведут по части 3 статьи 340 УК РК - “Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев”.
В полиции также сообщили, что будут приняты меры по возмещению вандалами нанесённого ущерба.
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