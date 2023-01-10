46 тысяч тенге за неудачный пранк жены заплатил житель Астаны

Этот пранк мне муж купил... Так теперь шутит астанчанка, решившая разыграть мужа, повторив популярный тренд из TikTok. Супруг юмора не понял. Ему пришлось заплатить крупный штраф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на паблик Astanovka98.

Девушка через специальную маску сымитировала на видео взрыв кухонной плиты и отправила ролик мужу. Перепуганный супруг сорвался с работы домой и по дороге вызвал экстренные службы.

Приехали все - две пожарных машины и 10 огнеборцев, бригада "скорой" и полицейские.

На мужчину составили протокол за заведомо ложный вызов экстренных служб, хотя он был уверен, что дома беда.

Семья заплатила штраф 45 945 тенге.