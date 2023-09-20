46 млн тенге потратили на нерабочее мобильное приложение в акимате Талдыкоргана
Сегодня, 16:59
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Сегодня, 16:59Сегодня, 16:59
190Фото: depositphotos.com
В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем, как в Талдыкоргане чиновники заключили договора по госзакупкам на создание мобильного приложения и информационной системы с компаниями, которые имели "липовые" авторские права на продукт. Более того по итогу проверки IT "ноу-хау" оказались не рабочими. Но не беспокойтесь, все виновные получили сроки и вернули деньги государству. Кстати сумма хищений вышла не малая 160 миллионов тенге.
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