  • 11 Сентября, 17:03
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45 тысячам человек оказали помощь в поезде "Саламатты Қазақстан"

Сегодня, 16:40
АВТОР
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пресс-служба АО "Самрук-Казына" Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40
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Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Поезд "Саламатты Қазақстан" обслужил 70 станций и прибыл в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Самрук-Казына".

Сообщается, что медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" отправился в путь в апреле, а сейчас прибыл в Атырау. За это время он остановился на 70 станциях в отдаленных регионах страны и оказал помощь 45 тысячам человек. Более пяти тысяч человек были привиты благодаря ему.

Планируется, что социальный поезд остановится на восьми станциях в области.

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