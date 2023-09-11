45 тысячам человек оказали помощь в поезде "Саламатты Қазақстан"

Поезд "Саламатты Қазақстан" обслужил 70 станций и прибыл в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Самрук-Казына".

Сообщается, что медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" отправился в путь в апреле, а сейчас прибыл в Атырау. За это время он остановился на 70 станциях в отдаленных регионах страны и оказал помощь 45 тысячам человек. Более пяти тысяч человек были привиты благодаря ему.

Планируется, что социальный поезд остановится на восьми станциях в области.