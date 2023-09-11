45 тысячам человек оказали помощь в поезде "Саламатты Қазақстан"
Сегодня, 16:40
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Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
182Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"
Поезд "Саламатты Қазақстан" обслужил 70 станций и прибыл в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Самрук-Казына".
Сообщается, что медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" отправился в путь в апреле, а сейчас прибыл в Атырау. За это время он остановился на 70 станциях в отдаленных регионах страны и оказал помощь 45 тысячам человек. Более пяти тысяч человек были привиты благодаря ему.
Планируется, что социальный поезд остановится на восьми станциях в области.
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