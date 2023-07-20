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45 домов сдадут в Жамбылской области до конца 2023 года
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провёл встречу с исполняющим обязанности председателя правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Алтаем Куздибаевым, передаёт BaigeNews.kz.
Глава региона отметил, что в регионе интенсивно развивается жилищное строительство. В этом году для обеспечения жильём очередников ведётся строительство 74 многоэтажных жилых домов на 3 929 квартир на общую сумму 13,2 миллиарда тенге в рамках национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны".
До конца года планируется ввести в эксплуатацию 45 домов на 2 564 квартиры (199,4 тысячи квадратных метров).
В областном центре ведётся также строительство более 10 многоквартирных домов за счёт частных инвестиций.
На 7,7 миллиарда тенге планируется приобрести 797 квартир для социально уязвимых категорий граждан и многодетных семей.
В этом году на 10,3 миллиарда тенге осуществляется реализация 77 инженерных проектов, планируется предоставление 869 земельных участков на строительство под ИЖС.
"Жамбылская область – перспективный регион для развития жилищного строительства. Если раньше в фокусе внимания находилось индивидуальное жилищное строительство, то сейчас появляются новые компании, реализуются проекты за счёт частных инвестиций", - сказал Алтай Куздибаев.
Стороны обсудили механизм гарантирования долевого жилищного строительства, вопросы, касающиеся хода реализации государственных программ.
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