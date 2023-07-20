45 домов сдадут в Жамбылской области до конца 2023 года

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провёл встречу с исполняющим обязанности председателя правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Алтаем Куздибаевым, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона отметил, что в регионе интенсивно развивается жилищное строительство. В этом году для обеспечения жильём очередников ведётся строительство 74 многоэтажных жилых домов на 3 929 квартир на общую сумму 13,2 миллиарда тенге в рамках национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны".

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 45 домов на 2 564 квартиры (199,4 тысячи квадратных метров).

В областном центре ведётся также строительство более 10 многоквартирных домов за счёт частных инвестиций.

На 7,7 миллиарда тенге планируется приобрести 797 квартир для социально уязвимых категорий граждан и многодетных семей.

В этом году на 10,3 миллиарда тенге осуществляется реализация 77 инженерных проектов, планируется предоставление 869 земельных участков на строительство под ИЖС.

"Жамбылская область – перспективный регион для развития жилищного строительства. Если раньше в фокусе внимания находилось индивидуальное жилищное строительство, то сейчас появляются новые компании, реализуются проекты за счёт частных инвестиций", - сказал Алтай Куздибаев.

Стороны обсудили механизм гарантирования долевого жилищного строительства, вопросы, касающиеся хода реализации государственных программ.