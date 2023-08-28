44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
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В Кокшетау за неделю на больничных койках оказалось больше 40 срочников. Их госпитализировали с признаками ОРВИ: головная боль, слабость, высокая температура. Однако уже у пятерых выявили менингококк. Специалисты экстренно обследуют почти 300 контактников и не исключают, что количество больных увеличится, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Рядовой Аян Тилеухан пополнил ряды вооруженных сил месяц назад. Последние три дня он лежит в больнице. Туда парня доставили вместе с сослуживцем. Обоим резко стало плохо. Сильно болела голова, и бросало в жар.
"Я утром проснулся, голова раскалывалась. Мандраж, холодно было, дрожал. Температура была", - рассказал Аян Тилеухан.
Сначала солдат пытались вылечить в медпункте, но заболевание обострилось. Пациентов госпитализировали в городскую больницу. Сейчас там получают лечение 44 срочника. Симптомы практически у всех одинаковые: озноб, слабость, лихорадка.
Один из больных был при смерти, рассказали медики.
"Один больной в крайне тяжёлом состоянии был. В момент обследования на КТ у него произошли судороги вплоть до остановки сердца. Реанимационные мероприятия были успешны. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Проводится антибактериальная терапия, дезинфекционная терапия. В общем, все больные сейчас стабильны. У всех выставляемый диагноз – острая респираторная вирусная инфекция", - сообщил директор Кокшетауской городской многопрофильной больницы Сакен Калымжанов.
В департаменте санэпидконтроля области сообщили, что у пятерых срочников выявили менингококк. Его носитель менингитом не болеет, но вполне может спровоцировать вспышку заболевания.
Эксперты незамедлительно взяли анализы у служащих в части.
"У четверых энтеровирусная инфекция. Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. Определён круг контактных лиц в количестве 278 человек. Все контактные были обследованы на менингококковую инфекцию, анализы сегодня в работе", - уточнил замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.
По словам командования, из-за массового распространения инфекции в части ввели ограничения. Солдат временно отстранили от патрулирования улиц. Запрещено даже выстраиваться в шеренгу. Чтобы установить причину возникновения вируса, проведут служебное расследование.
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