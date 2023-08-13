44 человека эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке Актобе
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В одном из пятиэтажных жилых домов в Актобе по улице Жаманкулова произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Вызов о пожаре поступил сегодня в 13:22.
"В квартире на первом этаже произошло загорание домашних вещей. Прибыв на место вызова огнеборцы приступили к тушению пожара и эвакуации жителей. Благодаря оперативным действиям огнеборцев при проведении разведки с помощью спасательных колпаков спасена жизнь 4 человек. Также по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 10 детей. Пожар ликвидирован в 13:47. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", — сообщили в ДЧС области.
В тушении пожара были задействованы 26 пожарных и 6 единиц техники. Также на место пожара выезжала бригада филиала Центра медицины катастроф.
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